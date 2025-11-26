আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে প্রগতি ইনস্যুরেন্স

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই কমেছে।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৬০০ কোটি টাকার নিচে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫২৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৩৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৬৩৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৯ দশমিক ৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৮ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫০ দশমিক ৬১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯২৬ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৭৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে প্রগতি ইনস্যুরেন্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজও প্রথম স্থানে আছে প্রগতি ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৭১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মুন্নু ফেব্রিকস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ৯০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আমান ফিড। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৬ টাকা ৪০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৮ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫১ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে গ্রিন ডেল্টা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৪ টাকা ১০ পয়সা।