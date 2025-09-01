যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য লেনদেন কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ১৮১ দশমিক ১৩ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১১৯টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২৪৪টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইনটেক।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল রোববার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৭০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এনার্জি প্যাক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ১৪ শতাংশ বা ১ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২১ দশমিক ৪০ টাকা। বৃহস্পতিবার এর দাম ছিল ২২ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৬ দশমিক ০৬ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে হামি ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৯০ শতাংশ বা ৫ দশমিক ৬ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১০৮ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ১০২ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা রিজেন্ট টেক্সটাইলের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৩ দশমিক ৩০ টাকা।