মুনাফা কমলেও রেকর্ড লভ্যাংশ দেবে ইবনে সিনা ফার্মা
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ওষুধ কোম্পানি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালসের মুনাফা সাড়ে ৫ শতাংশ বা প্রায় পৌনে ৪ কোটি টাকা কমে গেছে। গত জুনে সমাপ্ত ২০২৪–২৫ অর্থবছরে কোম্পানিটি মুনাফা করেছে ৬৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। তার আগের অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ৬৭ কোটি ৫ লাখ টাকা। কোম্পানিটি আজ রোববার শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের মুনাফার এই তথ্য জানিয়েছে।
এর আগে ৩০ সেপ্টেম্বর কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় গত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে তা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জানানো হয়েছে। তাতে মুনাফার এই তথ্য পাওয়া যায়। আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদনের পাশাপাশি কোম্পানিটি গত অর্থবছরের জন্য শেয়ারধারীদের ৬৪ শতাংশ হারে নগদ লভ্যাংশ দেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছে। তাতে একজন শেয়ারধারী একটি শেয়ারের বিপরীতে ৬ টাকা ৪০ পয়সা করে লভ্যাংশ পাবেন। বার্ষিক সাধারণ সভা বা এজিএমে অনুমোদনের পর এই লভ্যাংশ শেয়ারধারীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দেওয়া কোম্পানিটির তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরের জন্য কোম্পানিটি যে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে তা রেকর্ড। ডিএসইতে ২০০৯ সাল থেকে কোম্পানিটির লভ্যাংশের তথ্য রয়েছে। তাতে দেখা যায়, এবারই কোম্পানিটি সর্বোচ্চ ৬৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আর আগে সর্বশেষ ২০২৩–২৪ অর্থবছরে কোম্পানিটি শেয়ারধারীদের ৬৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল।
গত জুনে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোম্পানিটি যে লভ্যাংশের প্রস্তাব করেছে, তাতে এ বাবদ ব্যয় হবে প্রায় ২০ কোটি টাকা, যা কোম্পানিটির গত অর্থবছরের মোট মুনাফার প্রায় এক–তৃতীয়াংশ। যার মধ্যে বড় অংশই পাবেন কোম্পানিটির উদ্যোক্তা–পরিচালকেরা। কারণ, এটির শেয়ারের প্রায় ৪৫ শতাংশই রয়েছে তাঁদের হাতে। তাই ঘোষিত লভ্যাংশবাবদ কোম্পানিটির উদ্যোক্তা–পরিচালকেরা পাবেন প্রায় ৯ কোটি টাকা। বাকি শেয়ারের মধ্যে ব্যক্তি শ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে প্রায় ৩১ শতাংশ শেয়ার। সেই হিসাবে ব্যক্তি শ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ঘোষিত লভ্যাংশবাবদ পাবেন প্রায় ৬ কোটি টাকা। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ শেয়ার। তাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশবাবদ পাবেন প্রায় ৫ কোটি টাকা।
এদিকে রেকর্ড লভ্যাংশ ঘোষণা করলেও মুনাফা কমে যাওয়ায় আজ শেয়ারবাজারে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমেছে। রোববার লেনদেনের প্রথম দুই ঘণ্টায় এটির প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য ২ টাকার বেশি কমে ৩০৫ টাকায় নেমে আসে। এ সময়ে কোম্পানিটির ১৭ হাজার শেয়ারের হাতবদল হয়।