৫৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা সরকারি সংস্থা বিএসসির
সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৩০৭ কোটি টাকা মুনাফা করেছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)। গত ৫৪ বছরের মধ্যে গত অর্থবছরেই সর্বোচ্চ মুনাফা করেছে সংস্থাটি। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্থাটির মুনাফা ছিল প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। সে হিসাবে বিএসসির মুনাফা এক বছরের ব্যবধানে প্রায় ৫৭ কোটি টাকা বেড়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম বোটক্লাবে বিএসসির ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক এসব তথ্য তুলে ধরেন। এ সময় তিনি বলেন, শেয়ারধারীদের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ২৫ শতাংশ হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়।
এজিএমে বিএসসি জানায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থাটির পরিচালনা আয় ছিল ৫৯১ কোটি টাকা। অন্যান্য খাত থেকে আয় করেছে ২০৭ কোটি টাকার বেশি। সেই হিসাবে গত অর্থবছরে সংস্থাটি মোট আয় করেছে প্রায় ৭৯৮ কোটি ২৮ লাখ টাকা। অন্যদিকে পরিচালনা ব্যয় ছিল প্রায় ২৯০ কোটি টাকা। আর প্রশাসনিক ও আর্থিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২৬ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।
এজিএমে সভাপতিত্ব করেন বিএসসির চেয়ারম্যান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। এ সময় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুন্নাহার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
সভায় জানানো হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএসসির মোট আয় হয়েছিল ৫৯৬ কোটি ১৮ লাখ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছিল ৩১১ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। তাতে ওই অর্থবছরে সংস্থাটির কর–পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে সংস্থাটির মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। আর ঋণ রয়েছে ১ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা।
সভায় বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদুল মালেক বলেন, বর্তমানে পাঁচটি জাহাজ বিএসসির বহরে আছে। এসব জাহাজ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে। বিএসসি প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে দুটি জাহাজ কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর বিএসসি ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ–সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম জাহাজ ‘এমভি বাংলার প্রগতি’ বাণিজ্যিক কাজে নিয়োজিত হয়েছে। অন্যটি ‘এমভি বাংলার নবযাত্রা’ জানুয়ারিতে বিএসসির বহরে যুক্ত হবে।