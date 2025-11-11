আজও দাম কমার শীর্ষে ফ্যামিলি টেক্স

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজও ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৩৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৩৫৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকার। অর্থাৎ আজ লেনদেন আরও কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮৭২ দশমিক ৭৬ পয়েন্ট। সোমবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১২ দশমিক শূন্য ১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৪ শতাংশ। ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১৭ দশমিক ১৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৩ শতাংশ। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯১৭ দশমিক ১১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬ দশমিক ৮১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৮৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৪৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬২টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্স।
গতকালের মতো আজও মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ কমে ৯০ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৮৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৬৯ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮৬ টাকা ৭০ পয়সা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৪০ শতাংশ। সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ২৮ টাকা ৯০ পয়সা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে ম্যাকসনস স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ১০ পয়সা।