আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির তালিকায় মিউচুয়াল ফান্ডের দাপট

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির তালিকায় মিউচুয়াল ফান্ডের দাপট
আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৮৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গত মঙ্গলবার, অর্থাৎ শেষ কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছে ৭১২ কোটি ৩৪ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৭৪৬ কোটি ২৪ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের শেষ দুই দিন লেনদেন কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৩৪ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩২ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭২ দশমিক ১২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ১ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৯ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৩টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ২২২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল।
১. ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
২. আইএফআইসি ফার্স্ট
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৭০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৮ শতাংশ।
৩. আইসিবি এমপ্লয়িস
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়িস প্রভিডেন্ট ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ২০ পয়সা।
৪. প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৮১ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৭০ পয়সা।
৫. এসইএমএল আইবিবিএল
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৩০ পয়সা।