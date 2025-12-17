শেয়ারবাজার

ডিএসইর পরিচালক হলেন হানিফ ভূঁইয়া ও সাজেদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মো. হানিফ ভূঁইয়া ও মো. সাজেদুল ইসলাম

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন মো. হানিফ ভূঁইয়া ও মো. সাজেদুল ইসলাম। সংস্থাটির দুটি শূন্য পরিচালক পদের বিপরীতে তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। আজ বুধবার ডিএসইর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিএসই জানিয়েছে, ১৫ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এ দুজনকে নির্বাচিত ঘোষণা করে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ডিএসইর ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ সভায় বর্তমান শেয়ারধারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান ও মো.শাকিল রিজভী অবসর গ্রহণ করবেন। আর নতুন নির্বাচিত দুই শেয়ারধারী পরিচালক আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা পর্ষদে যোগ দেবেন।

ডিএসই আরও জানিয়েছে, পরিচালনা পর্ষদের দুটি শূন্যপদে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গত ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. আবদুস সামাদকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশনের অপর দুই সদস্য হলেন ডিএসইর শেয়ারধারী প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও মো. জহিরুল ইসলাম।

নির্বাচন কমিশন গত ২৮ অক্টোবর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে। তফসিল অনুযায়ী, ১৩ থেকে ১৯ নভেম্বর মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে র‍্যাপিড সিকিউরিটিজ লিমিটেডের মো. হানিফ ভূঁইয়া এবং শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের মো. সাজেদুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দেন। অন্য কোনো প্রার্থী না থাকায় তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

ডিএসই জানায়, নতুন শেয়ারধারী পরিচালক মো. হানিফ ভূঁইয়া দীর্ঘদিন ধরে দেশের পুঁজিবাজারের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ১৯৯৫ সালে ডিএসইর সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং ২০০৬ সালে ডিএসইর করপোরেট সদস্য র‍্যাপিড সিকিউরিটিজ লিমিটেড নামে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি ব্রোকারজ হাউসটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। হানিফ ভূঁইয়া একাধিক মেয়াদে ডিএসইর পরিচালকেরও দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

অপর পরিচালক মো. সাজেদুল ইসলাম ২০০৬ সাল থেকে পুঁজিবাজারে যুক্ত আছেন। তিনি শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৩ সালে ডিএসইর সদস্য হয়। পুঁজিবাজারে কৌশল প্রণয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা সম্প্রসারণে তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) বিভিন্ন মেয়াদে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বর্তমানে ডিএসই ব্রোকার্স ক্লাবের সভাপতি। পাশাপাশি তিনি ইউনিয়ন অক্সিজেন ও মুসাফা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

