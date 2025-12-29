শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সোনারগাঁও টেক্সটাইল

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজও ডিএসইর লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে ছিল। লেনদেন হয়েছে ৩০৯ কোটি ৯৬ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৩৮৫ কোটি ৮ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬১ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। গতকাল রোববারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৭ দশমিক ৪৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৯ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৫৭ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৯ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪২টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৫৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৯৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইল।
১. সোনারগাঁও টেক্সটাইল
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৯ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩০ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ।
২. তাকাফুল ইসলামী
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে তাকাফুল ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩২ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৪ টাকা। দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৯১ শতাংশ।

৩. সোনার বাংলা ইনস্যুরেন্স
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সোনার বাংলা ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ। রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৪ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৬ টাকা ১০ পয়সা।
৪. সোনালি পেপার
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সোনালি পেপার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। গতকাল রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২২১ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৩১ টাকা ৭০ পয়সা।
৫. বিডি থাইফুড
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বিডি থাইফুড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ। গতকাল রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা।

