আজও দাম কমার শীর্ষে ফারইস্ট ফাইন্যান্স

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৫৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছিল ৪০২ কোটি ২০ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬০ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট। গতকাল রোববারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩৯ দশমিক ১৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৯ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১০ দশমিক ৭০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১১ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৬ শতাংশ। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯১০ দশমিক ৩০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৭৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪১টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, শেয়ারের দাম কমার শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স।

ফারইস্ট ফাইন্যান্স

গতকালের মতো আজও মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ দশমিক ৫২ শতাংশ কমে ৬৮ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৬ পয়সা।

এফএএস ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮১ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৩ পয়সা।

আইএলএফএসএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮১ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৩ পয়সা।

পিএলএফএসএল

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে পিএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ। রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭১ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৬৪ পয়সা।

সিএঅ্যান্ড এ টেক্সটাইল

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে সিএঅ্যান্ড এ টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ২ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৯০ পয়সা।

