আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে কেঅ্যান্ডকিউ

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৭৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৮৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিনেই লেনদেন কমেছে।
রোববার লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২২৯ দশমিক শূন্য ৮ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৫ দশমিক ২৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১০ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৫ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৬ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৮ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ।
রোববার দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৬২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৬২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৯টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কেঅ্যান্ডকিউ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে কেঅ্যান্ডকিউ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৯৯ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪৩৪ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়িস প্রভিডেন্ট ফান্ড। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মুন্নু অ্যাগ্রো। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ১১ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ৩৩৯ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৬৪ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মুন্নু ফেব্রিকস। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২২ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সামিট পাওয়ার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৫০ পয়সা।