শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে প্রাইম ফাইন্যান্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৩০ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪১ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬১ দশমিক ০৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৫ দশমিক ০৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৭৯ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৯ দশমিক ০৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৩১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫১টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

প্রাইম ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ।

এফএএস ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

ফারইস্ট ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

পিপলস লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে পিপলস লিজিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

বিআইএফসি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বিআইএফসি। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ০৬ শতাংশ।

