আজ দাম কমার শীর্ষে ইনফরমেশন সার্ভিসেস

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪২০ কোটি ৫৫ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৭৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার শেয়ারের। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৩৪৮ কোটি ৫ লাখ টাকার শেয়ারের। চলতি সপ্তাহের প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন লেনদেন বাড়লেও আজ কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯০১ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১২ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস বেড়ে ১ হাজার অতিক্রম করেছে। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৫ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ২৯ দশমিক ৪০ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৩ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৩ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩১০টি কোম্পানির শেয়ারের। অপর দিকে দাম কমেছে ৩৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৪ দশমিক ৮২ শতাংশ কমে ৮২ টাকা ৮০ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৮৭ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সিমটেক্স। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩০ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মার্কেন্টাইল ইসলামী ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৩ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে জিল বাংলা। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ১০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৮১ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ২ দশমিক ৯৮ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৬ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৫০ পয়সা।