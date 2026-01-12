শেয়ারবাজার

ডিএসইর প্রধান সূচকে যুক্ত হয়েছে ৯ কোম্পানি, বাদ পড়েছে ১৬টি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শেয়ারবাজারগ্রাফিকস: প্রথম আলো

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্সে নতুন করে ৯টি কোম্পানি যুক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে এই সূচক থেকে বাদ পড়েছে ১৬টি কোম্পানি। নিয়ম অনুযায়ী, শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর বার্ষিক লেনদেন পর্যালোচনার পর ডিএসইএক্স সূচকে এই সমন্বয় করা হয়েছে। নতুন এই সিদ্ধান্ত ১৮ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

ডিএসই কর্তৃপক্ষ আজ সোমবার বিনিয়োগকারীদের বার্ষিক সূচক সমন্বয়ের এই তথ্য জানিয়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সের পাশাপাশি বাছাই করা ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস-৩০ সূচকটিও অর্ধবার্ষিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে সমন্বয় করা হয়েছে। তাতে ডিএস-৩০ সূচক থেকে বাদ পড়েছে তিনটি কোম্পানি। তার বদলে নতুন করে যুক্ত হয়েছে অন্য ৩টি কোম্পানি।

ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ডিএসইএক্স সূচকে নতুন করে যে নয়টি কোম্পানি যুক্ত হয়েছে, সেগুলো হলো: বিডি ওয়েল্ডিং, ডেসকো, দুলামিয়া কটন, হা-ওয়েল টেক্সটাইল, নর্দার্ণ ইসলামী ইনস্যুরেন্স, সাফকো স্পিনিং মিলস, সার্প ইন্ডাস্ট্রিজ, স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ও ঝিল-বাংলা সুগার। এসব কোম্পানির মধ্যে ছয়টিই দুর্বল মৌলভিত্তির জেড শ্রেণিভুক্ত কোম্পানি। দুটি ভালো মৌলভিত্তির এ শ্রেণিভুক্ত আর একটি মাঝারি মানের বি শ্রেণিভুক্ত। ডিএসইএক্স সূচকে নতুন করে যুক্ত হওয়া জেড শ্রেণিভুক্ত কোম্পানিগুলো হলো: বিডি ওয়েল্ডিং, ডেসকো, দুলামিয়া কটন, সাফকো স্পিনিং, স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ও ঝিল-বাংলা সুগার। আর এ শ্রেণিভুক্ত কোম্পানি দুটি হলো: হা-ওয়েল টেক্সটাইল ও নর্দার্ণ ইসলামী ইনস্যুরেন্স। আর বি শ্রেণিভুক্ত কোম্পানি সার্প ইন্ডাস্ট্রিজ।

এদিকে ডিএসইএক্স সূচক থেকে যে ১৬টি কোম্পানি বাদ পড়েছে, সেগুলো হলো: অ্যাপোলো ইস্পাত, ইউনাইটেড ক্যাপিটাল, মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক, অ্যানলিমা ইয়ার্ন, হামিদ ফেব্রিকস, মেঘনা পিইটি, ইউনিলিভার কনজ্যুমার কেয়ার, ফনিক্স ফাইন্যান্স, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, মাইডাস ফাইন্যান্সিং, বেক্সিমকো, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক। এর মধ্যে ব্যাংক পাঁচটি বর্তমানে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে এসব ব্যাংকের শেয়ার শূন্য ঘোষণা করেছে। ফলে শেয়ারবাজারে ব্যাংকগুলোর লেনদেন বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্সে গণনায় বর্তমানে ৩২৬টি কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৮ জানুয়ারি থেকে নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকরের পর এই সূচক গণনায় অন্তর্ভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ৩১৯–এ।

এ ছাড়া বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস-৩০ সূচকে নতুন করে যুক্ত হওয়া কোম্পানি তিনটি হলো: মেঘনা পেট্রোলিয়াম, বিএসআরএম স্টিলস ও ফাইন ফুডস। আর এই সূচক থেকে বাদ পড়া কোম্পানি তিনটি হলো: হাইডেলবার্গ সিমেন্ট, জিপিএইচ ইস্পাত ও খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
শেয়ারবাজার থেকে আরও পড়ুন