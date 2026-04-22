আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে দেশ গার্মেন্টস

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৫৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৯২৯ কোটি ২৮ লাখ টাকার। এ নিয়ে টানা তিন লেনদেন বাড়ল।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৯৮ দশমিক ৫৮ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪১ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৬৫ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ২৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৪ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২০ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২১৩টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১২১টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে দেশ গার্মেন্টস। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১১২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১২৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পূরবী জেনারেল। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২২ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সমতা লেদার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৯৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০৫ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বিডি ল্যাম্পস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১৮২ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২০০ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বঙ্গস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১৪৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৫৩ টাকা ২০ পয়সা।