আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আল–আরাফাহ্‌

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৫০ কোটি ২০ লাখ টাকার। গত বুধবার লেনদেন হয়েছে ৬৩৩ কোটি ৯১ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১১৯ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৯ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৪২ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৮ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৭ দশমিক ২৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১০ দশমিক ৬৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৬৮টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১৬২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬২টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইসলামী ব্যাংক। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪৭ টাকা ৭০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ডমিনেজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দাম ছিল ২৮ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২২২ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৩৯ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্রাইম ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ টাকা ২০ পয়সা।