দাম কমার শীর্ষে ফার কেমিক্যাল

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় দিন মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে মোট ৪৫৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫১৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার। রোববার লেনদেন হয়েছে ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার। অর্থাৎ রোববারের পর টানা দুই দিন ডিএসইতে লেনদেন কমল।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১৯ দশমিক ০৭ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪১ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৫৫ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১০ দশমিক ৯০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০২ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪৬ দশমিক ২৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৪ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৭৭টি কোম্পানির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ।

১. ফার কেমিক্যাল
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফার কেমিক্যাল। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ০৩ শতাংশ কমে ১৫ টাকা ১০ পয়সা নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা ৬০ পয়সা।

২. ওরিয়ন ইনফিউশন
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৫৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪১৫ টাকা ৫০ পয়সা।

৩. প্রগতি লাইফ
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৩৬ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২১৬ টাকা ১০ পয়সা।

৪. ফ্যামিলি টেক্স
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে ফ্যামিলি টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৩০ পয়সা।

৫. বিআইএফসি
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে বিআইএফসি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা।

