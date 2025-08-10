যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজও ৭০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭৬০ দশমিক ৬৪ কোটি টাকার বেশি। আজ অবশ্য ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১০৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৫টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এআইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এআইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ বা ৫০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এর দাম ছিল ৫ দশমিক ৫ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে নিটল ইনস্যুরেন্স। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ বা ১ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম হয়েছে ২৫ দশমিক ৫০ টাকা। বৃহস্পতিবার দাম ছিল ২৭ দশমিক ৭ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বে লিজিং। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ২০ টাকা।
চতুর্থ স্থানে আছে এসইএমএল লেকচার। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৩২ শতাংশ বা ৫০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম হয়েছে ৭ দশমিক ৪০ টাকা।
পঞ্চম স্থানে থাকা ইউনিয়ন ক্যাপিটালের শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৪ দশমিক ৫০ টাকা।