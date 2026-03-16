আজ দাম কমার শীর্ষে বিআইএফসি

আজ সোমবার সপ্তাহের দ্বিতীয় কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৬০ কোটি ৩০ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছিল ৫২৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩৫৩ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৪ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮০ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৯ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৫০ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৫৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৭৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিআইএফসি। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফিন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইউনিয়ন ক্যাপিটাল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ০৬ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ০৩ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফিনিক্স ফিন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ।