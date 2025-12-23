আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে অ্যাপেক্স ফুডস

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন হয়েছে ৪০৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৩৯৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬০ দশমিক ৬২ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৩ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১০০২ দশমিক ৫৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ২১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৭৩ দশমিক ১৭ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৮৪টি কোম্পানির শেয়ারের; কমেছে ২৪২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে অ্যাপেক্স ফুডস।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে অ্যাপেক্স ফুডস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২২৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ২৪১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৯২ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে গ্রিন ডেল্টা মিউচুয়াল। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ২০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। গতকাল ইউনিটের দাম ছিল ১৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সিমটেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২২ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে শাহজিবাজার পাওয়ার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪৬ টাকা ১০ পয়সা।