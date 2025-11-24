শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আইএফআইসি ব্যাংক

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন বেশ কিছুদিন পর ৬০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৩৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৩৮৫ কোটি ৯২ লাখ টাকার শেয়ার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৪ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১০৯ দশমিক ১০ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২১ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫২ দশমিক ৬২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২৪ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪২ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯২৬ দশমিক ১৬ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৪২ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২৭ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৫৯টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ২২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আইএফআইসি ব্যাংক।

আইএফআইসি

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজও প্রথম স্থানে আছে আইএফআইসি ব্যাংক। গতকাল রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।

সিমটেক্স

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সিমটেক্স। গতকাল রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।

কুইন সাউথ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে কুইন সাউথ টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ১০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।

ইনটেক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইনটেক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৭ টাকা ৯০ পয়সা।

এআইবিএল ফার্স্ট

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড।আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৪০ পয়সা।

