স্ত্রীকে সাড়ে ৪ লাখ শেয়ার উপহার দিলেন বিডি থাই ফুডের পরিচালক

স্ত্রীকে সাড়ে ৪ লাখ শেয়ার উপহার দিলেন বিডি থাই ফুডের পরিচালক
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাতের কোম্পানি বিডি থাই ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের একজন উদ্যোক্তা পরিচালক তাঁর হাতে থাকা শেয়ারের বড় অংশ স্ত্রীকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন।
আজ বুধবার দেশের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
শেয়ার উপহার দেওয়া রায়ান হামিদ কোম্পানিটির একজন উদ্যোক্তা পরিচালক। রায়ান হামিদ তাঁর হাতে থাকা কোম্পানির মোট ৪ লাখ ৫০ হাজার শেয়ার তাঁর স্ত্রী আনিকা তাহসিন ওয়ালীদকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন।
ডিএসই নিয়ম অনুযায়ী, এই শেয়ার হস্তান্তরপ্রক্রিয়া বাজারের সাধারণ লেনদেনের পদ্ধতির বাইরে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ এই শেয়ারগুলো স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ প্ল্যাটফর্মে বিক্রি করা হয়নি; বরং উপহার হিসেবে মালিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে।
এর আগে গত ২৯ এপ্রিল ডিএসইর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তরের এ ঘোষণা দেওয়া হয়। সে ঘোষণারই ধারাবাহিকতায় উপহার হিসেবে শেয়ার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে কোম্পানিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, আনিকা তাহসিন ওয়ালীদ বিডি থাই ফুডের একজন সাধারণ শেয়ারধারী হিসেবে এ উপহার গ্রহণ করেছেন।
এদিকে আজ বুধবার বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত ডিএসইতে বিডি থাই ফুডের প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিল ২১ টাকা। গত এক বছরে কোম্পানিটির শেয়ারের দর ৮ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ২২ টাকা ৬০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করেছে।
২০২২ সালে তালিকাভুক্ত বিডি থাই ফুড বর্তমানে পুঁজিবাজারে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে লেনদেন করছে। কোম্পানিটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮১ কোটি ৫০ লাখ টাকা। মোট শেয়ারসংখ্যা ৮ কোটি ১৫ লাখ, যার বাজার মূলধন প্রায় ১৭২ কোটি টাকা।