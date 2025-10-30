আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে তমিজ টেক্সটাইল

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে ৪৭৬ কোটি ১০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫০৩ দশমিক ৪৬ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১২২ দশমিক ২২ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২৮ দশমিক ৮২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮২ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট। আজ বেড়েছে ৭ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৮৭ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৪ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৪১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৮১টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭২টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে তমিজ টেক্সটাইল।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে তমিজ টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২৯ দশমিক ১ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪৬ দশমিক ৮০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ১৩ দশমিক ৭১ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ দশমিক ৬০ টাকা। বেড়েছে ১০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফিনিক্স ইনস্যুরেন্স। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ২৬ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৮ দশমিক ৭০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮৫ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৯৩ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা গোল্ডেন সনের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১ দশমিক ১০ টাকা।