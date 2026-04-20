আজ দাম কমার শীর্ষে হামিদ ফেব্রিকস

আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সূচক কমলেও লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮২৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৮১৯ কোটি ২০ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৩২ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৫ দশমিক ০৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৫৯ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ৫১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৮০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১০ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২০টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২০৭টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে হামিদ ফেব্রিকস। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফিন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে পিএলএফএসএল। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ।