আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক এমডিকে ৫ কোটি টাকা জরিমানা
আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শাহ আলম সারওয়ারকে পাঁচ কোটি টাকা জরিমানা করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। সংস্থাটির গতকাল মঙ্গলবারের কমিশন সভায় জরিমানার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভাশেষে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিএসইসি জানিয়েছে, শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে এই জরিমানা করা হয়েছে। এই জরিমানা করা হয় মূলত বেক্সিমকো গ্রুপের শ্রীপুর টাউনশিপ গ্রিন জিরো কুপন বন্ড–সংক্রান্ত অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার দায়ে। বেক্সিমকো গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান শ্রীপুর টাউনশিপের নামে ইস্যু করা দেড় হাজার কোটি টাকার অভিহিত মূল্য বা ফেসভ্যালুর এই বন্ডের জামিনদার ছিল আইএফআইসি ব্যাংক। আর বন্ডটির আয়োজক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ছিল আইএফআইসি ব্যাংকেরই সহযোগী মার্চেন্ট ব্যাংক আইএফআইসি ইনভেস্টমেন্টস।
বিএসইসি বলছে, বন্ডটি বেক্সিমকো গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের হওয়া সত্ত্বেও কিছু বিজ্ঞাপনে এই বন্ডের প্রচার করা হয় ‘আইএফআইসি আমার বন্ড’ নামে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা ধারণা করেন এই বন্ড আইএফআইসি ব্যাংকের ইস্যু করা। এর মাধ্যমে মূলত বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা হয়। আর ওই সময় আইএফআইসি ব্যাংকের এমডির দায়িত্বে ছিলেন শাহ আলম সারওয়ার। এ কারণে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে তাঁকে পাঁচ কোটি টাকা জরিমানা করেছে সংস্থাটি।
এর আগে চলতি বছরের ৩০ জুলাই শ্রীপুর টাউনশিপের জন্য ইস্যু করা বন্ডের অনিয়মের জন্য বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান (বর্তমানে কারাবন্দি) সালমান এফ রহমানকে ১০০ কোটি টাকা, বন্ডটি ইস্যুকালীন সময়ে আইএফআইসি ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ সায়ান এফ রহমানকে ৫০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি বন্ডটি ইস্যুর সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএসইসির সাবেক কমিশনার শামসুদ্দিন আহমেদ ও বন্ডটির আয়োজক আইএফআইসি ইনভেস্টমেন্টসের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী ইমরান আহমদকে পাঁচ বছরের জন্য পুঁজিবাজার–সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি ৩০ জুলাইয়ের বিএসইসির সভায় এই বন্ডের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবারের সভায় আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক এমডি শাহ আলম সারওয়ারকে পাঁচ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।