দাম কমার শীর্ষে এফএএস ফাইন্যান্স

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
কিন্তু আজ ডিএসইর লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে আসে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৯৪ দশমিক ৬৪ কোটি টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল মোট ৪৪২ দশমিক ৪০ কোটি টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৪৪ দশমিক ৫০ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১১১ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৬৭ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৮১ দশমিক ১৯ পয়েন্টে। আজ বেড়েছে ১৮ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৫ দশমিক শূন্য ৮৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৭ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩০০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৫৩টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ কমে ১ দশমিক ১০ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে নুরানি ডায়িং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আরএসআরএম স্টিল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৭ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭ দশমিক ২০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে ভ্যানগার্ড এএমএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৭ দশমিক ৪০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৭ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৭ দশমিক ৫০ টাকা।