শেয়ারবাজার

যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

আজ বৃহস্পতিবার চলতি সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য লেনদেন কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭৬৬ দশমিক ৭৮ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ দাম বেড়েছে ১১৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২০৮টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৭২ কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্য হ্রাসের শীর্ষে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক।

১. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক

মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল বুধবার দিন শেষে এর দাম ছিল ৩ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৩০ টাকা।

২. ভ্যানগার্ড এএমএল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ভ্যানগার্ড এএমএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ১৭ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৫ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ৫ দশমিক ৮ টাকা।

৩. সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স

মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৫ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বা ১ দশমিক ৯ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪১ দশমিক ৯ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৩৯ দশমিক ৮০ টাকা।

৪. প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট

মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৮০ টাকা।

৫. প্রভাতী ইনস্যুরেন্স

মূল্য হ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা প্রভাতী ইনস্যুরেন্সের শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ বা ১ দশমিক ৫ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৩৩ টাকা।

