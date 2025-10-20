শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে মুন্নু ফেব্রিক্স

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
কিন্তু আজ ডিএসইর লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে আসে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৯৪ দশমিক ৬৪ কোটি টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৪৪২ দশমিক ৪০ কোটি টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৪৪ দশমিক ৫০ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১১১ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৬৭ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। ডিএসইএস উঠেছে ১ হাজার ৮১ দশমিক ১৯ পয়েন্টে। আজ বেড়েছে ১৮ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৬৫ দশমিক শূন্য ৮৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৭ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩০০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৫৩টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে মুন্নু ফেব্রিক্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মুন্নু ফেব্রিক্স। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬ দশমিক ৫০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সমতা লেদার। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৭ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮৪ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিমিটেড। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৭৭ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮৫ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইনটেক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৬ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৮ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ইজেনের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২১ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ দশমিক ১০ টাকা।