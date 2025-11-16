আজ দাম কমার শীর্ষে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের উত্থান হয়েছে। যদিও লেনদেন আগের দিনের চেয়ে কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২৯৮ কোটি ১০ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৮৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকার। বুধবার লেনদেন হয়েছে ২৯০ কোটি ১৩ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৭৩২ দশমিক ১৫ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২৯ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬২ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস বাড়লেও এখনো তা ১ হাজারের নিচে। আজ এই সূচক ৮ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ বেড়ে ৯৮৫ দশমিক ১২ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৬০ দশমিক ৫২ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৯ দশমিক ২৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৩৬টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১১৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমে ১১ টাকা ৩০ পয়সায় নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সিমটেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৯ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফার ইস্ট নিটিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৭ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৬ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মতিন স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৮ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৪৪ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে জি কিউ বলপেন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৪৫৭ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪১৭ টাকা ৮০ পয়সা।