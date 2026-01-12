শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে চার্টার্ড লাইফ

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৫২ কোটি ৪৯ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪১২ কোটি ২৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪২৯ কোটি ১১ লাখ টাকার।

সোমবার লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৪২ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৭ দশমিক ৯০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ৯৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৭ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট বা শূন্য শূন্য ৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৪০টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৭৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে চার্টার্ড লাইফ।

চার্টার্ড লাইফ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে চার্টার্ড লাইফ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৬৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ২২ শতাংশ।

ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৬১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬৫ টাকা ১০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

মোজাফফর হোসেন

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ১০ শতাংশ। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ১৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ৪০ পয়সা।

সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪০ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪২ টাকা ৪০ পয়সা।

পূবালী ব্যাংক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে পূবালী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ২১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৫ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৭ টাকা ১০ পয়সা।

