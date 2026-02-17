মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে এবি ব্যাংক

আজ মঙ্গলবারও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচকের পতন হয়েছে। সেই সঙ্গে লেনদেনও কমেছে। যদিও লেনদেন কমার হার বেশি নয়। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২২৩ কোটি টাকবার বেশি। গতকাল লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৫৭ কোটি টাকার বেশি।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৫৭০ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১১৭ দশমিক ১৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৫৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ১২৬ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৯ দশমিক ৫২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৩৮টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ২৭টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এবি ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে কে অ্যান্ড কিউ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৯২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৫৩০ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এসিআই। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে দাম ছিল ২০৮ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২২৫ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইলস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৫ টাকা ৬০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্রিমিয়ার ব্যাংক। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ০১ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ১০ পয়সা।