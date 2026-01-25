আজও শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে এশিয়া ইনস্যুরেন্স

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫২৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৩৬ কোটি ১২ লাখ টাকার, বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৬০৫ কোটি ৬০ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৭২ দশমিক ১৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২৭ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১৭ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৭৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪৭ দশমিক ৮১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৫ দশমিক ০৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৭৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০৭টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ২২৫টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬০টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এশিয়া ইনস্যুরেন্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এশিয়া ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৭ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৫ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৮ টাকা ৪০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে পূরবি জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সোনালি পেপার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১৪ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২২৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩৮ টাকা ৪০ পয়সা।