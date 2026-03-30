আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে হাক্কানি পাল্প

আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৬৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছিল ৬৪৬ কোটি ৪২ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৩০ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪১ দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬১ দশমিক ০৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৫ দশমিক ০৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৭৯ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৯ দশমিক ০৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৩১টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫১টি কোম্পানির শেয়ারের। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে হাক্কানি পাল্প। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৮০ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৮৮ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইনটেক। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ৪৩ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৭৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৮০ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৬৭ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭১ টাকা ৫০ পয়সা।