আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে বিডি থাই

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজও ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে ছিল। আজ লেনদেন হয়েছে ৪১৫ কোটি ৯০ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৩৯ কোটি ৪৪ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯১৪ দশমিক ৭২ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬৪ দশমিক ০৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২৮ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৬ দশমিক ৪০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৬ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৫ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২১ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৮টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩২২টির ও অপরিবর্তিত আছে ২৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে বিডি থাই।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিডি থাই। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিডি থাই ফুড। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা ৭০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জেনেক্স ইনফোসিস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৪ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৬ টাকা ৬০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফুওয়াং ফুড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইনটেক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ০১ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৯ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা ১০ পয়সা।