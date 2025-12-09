শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৫৮ কোটি ৩ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। গত রোববার লেনদেন হয়েছিল ২৬৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। অর্থাৎ রোববারের পর প্রতিদিনই লেনদেন বেড়েছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬২ দশমিক ৯০ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৬১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৯ দশমিক ২৩ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৩ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯০৭ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৪ দশমিক ৮২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩১৭টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩৫টির ও অপরিবর্তিত আছে ৩৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স।

স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৮ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪১ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।

সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৯ টাকা ৮০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

ইনটেক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইনটেক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।

সোনারগাঁও টেক্সটাইল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৮ টাকা ৮০ পয়সা।

আনোয়ার গ্যালভানাইজিং

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৮৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৯২ টাকা ৪০ পয়সা।

