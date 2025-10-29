দাম কমার শীর্ষে স্টাইল ক্র্যাফট

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে ৫০৩ দশমিক ৪৬ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছিল ৪৫১ দশমিক ৩৭ কোটি টাকার। আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৯২ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৮ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ। ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৪ দশমিক ৭৬ পয়েন্ট। আজ বেড়েছে ৩ দশমিক ৬১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৮২ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৯ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৫৩টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে স্টাইল ক্র্যাফট।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে স্টাইল ক্র্যাফট। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১৩ দশমিক ৮১ শতাংশ কমে ৫২ দশমিক ৪০ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬০ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফার কেমিক্যাল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১১ দশমিক ৫০ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৭ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে নুরানি ডায়িং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। মঙ্গলবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৮০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে পিএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল শূন্য দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে শূন্য দশমিক ৮১ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। মঙ্গলবার শেয়ারটির দাম ছিল ১ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে শূন্য দশমিক ৯০ টাকা।