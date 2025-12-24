আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আল–আরাফা ব্যাংক

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন আবার ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। লেনদেন হয়েছে ৩৩৮ কোটি ১০ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪০৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮৮৩ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২২ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৮ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৬ দশমিক ০৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৮২ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৯ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা ১০ দশমিক ৫০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭৮টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১২৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৮৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আল–আরাফা ব্যাংক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আল–আরাফা ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৫ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রহিমা ফুড। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫০ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬০ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মালেক স্পিনিং। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৭ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৯ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এডিএন টেল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫৬ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৯ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে জেনেক্স ইনফোসিস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৫ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৬ টাকা ৭০ পয়সা।