যে পাঁচটি কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

সপ্তাহের তৃতীয় দিন আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে ৪৫১ দশমিক ৩৭ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছিল ৩৯৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকার। আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৮৪ দশমিক ১২ পয়েন্ট।
গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২ দশমিক ৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৫ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৭১ দশমিক ১৫ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৭৩ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৪ দশমিক ৩৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৯৯টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম।
আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ কমে ১৭ দশমিক ৩০ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল সোমবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে কুইন সাউথ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। সোমবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১২ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে ফ্যামিলি টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৪ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে খান ব্রাদার্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ। সোমবার শেয়ারটির দাম ছিল ৯৩ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৮৭ দশমিক ১০ টাকা।