শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৯৬ দশমিক ৪৩ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২০১টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৪১টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এভিন্স টেক্সটাইল।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এভিন্স টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ বা ১ টাকা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রহিমা ফুড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ বা ১৩ দশমিক ৮০ টাকা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৩৮ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৫২ দশমিক ৬০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইনটেক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বা ২ দশমিক ৮ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২৮ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে লাভেলো। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ০৮ শতাংশ বা ৬ দশমিক ৬০ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৯৪ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১০৩ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ওয়ালটন হাইটেক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ বা ৩৯ দশমিক ৪০ টাকা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৫১ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম হয়েছে ৪৯০ দশমিক ৫০ টাকা।