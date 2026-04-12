আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স

আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮৩৭ কোটি ১০ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৭৭৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৭১ দশমিক ৪০ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১৩ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬১ দশমিক ০৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ০২ দশমিক ৩৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে শূন্য দশমিক ১৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০০৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৮৮টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৪৫টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে স্ট্যান্ডার্ড ইনস্যুরেন্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪২ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রিলায়েন্স ইনস্যুরেন্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৬ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পাইওনিয়ার ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৪৯ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৪ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফিনিক্স ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩০ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৮০ পয়সা।