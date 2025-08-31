বাণিজ্য

বৈশ্বিক সম্মেলনে অংশ নিতে অস্ট্রেলিয়ার পথে আইসিসিবির ১১ সদস্যের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স কংগ্রেসে অংশ নিতে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি), বাংলাদেশের ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আজ রোববার ঢাকা ত্যাগ করেছে। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান। আইসিসি বাংলাদেশের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ব চেম্বার্স ফেডারেশন ও ভিক্টোরিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ভিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে ২-৪ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই বৈশ্বিক কংগ্রেসে ১০০টির বেশি দেশের এক হাজার ব্যবসায়ী, চেম্বার ও রাজনৈতিক নেতারা অংশ নেবেন। এই কংগ্রেস দুই বছর অন্তর আয়োজিত হয়। বিশ্বের বৃহৎ এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা বিনিময়, বাজার বিশ্লেষণ, নেটওয়ার্ক তৈরি ও নতুন উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এবারের কংগ্রেসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘ব্যবসা, চেম্বার, সরকার: সমৃদ্ধির অংশীদার’। আলোচনায় গুরুত্ব পাবে ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানির রূপান্তর, ডিজিটাল নেতৃত্ব, জীবন বিজ্ঞান, কর্মসংস্থানের নতুন ধারা ও বৈশ্বিক বাণিজ্যে স্থিতিস্থাপকতা।

আইসিসি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সহসভাপতি এ কে আজাদ, ইভিন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ), এনভয় টেক্সটাইলের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ, দ্য মার্চেন্টস লিমিটেডের এমডি মোহাম্মদ আরশাদ আলী, ডিবিএল গ্রুপের এমডি এম এ জব্বার, সায়হাম কটন মিলসের এমডি সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, উত্তরা গ্রুপ অব কোম্পানিজের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সিমিন রহমান, গ্রিন টেক্সটাইলের এমডি তানভীর আহমেদ এবং আইসিসি বাংলাদেশের মহাসচিব আতাউর রহমান।

কংগ্রেস শেষে প্রতিনিধিদল আইসিসি নিউজিল্যান্ড ও অকল্যান্ড চেম্বার অব কমার্স সফর করবে। সেখানে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হবে। প্রতিনিধিদলটির আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাণিজ্য থেকে আরও পড়ুন