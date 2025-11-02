এফবিসিসিআইয়ের নতুন প্রশাসক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রহিম খান দায়িত্ব নিলেন

এফবিসিসিআইয়ের নতুন প্রশাসক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রহিম খান দায়িত্ব নিলেন
দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) প্রশাসক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খান।
এফবিসিসিআই আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানায়। এফবিসিসিআইয়ের সাবেক প্রশাসক হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সাবেক সদস্য মো. হাফিজুর রহমানের মেয়াদ গত ১০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। তার পর থেকে এফবিসিসিআইয়ে কোনো প্রশাসক ছিলেন না।
গত ২৭ অক্টোবর অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খানকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। অফিস আদেশে মন্ত্রণালয় জানায়, সাবেক প্রশাসক হাফিজুর রহমান গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে এক বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২২ সালের বাণিজ্য সংগঠন আইন অনুযায়ী, সরকার এক বছরের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করতে পারে। সে জন্য হাফিজুর রহমানকে প্রশাসক পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে।
অফিস আদেশে বলা হয়, এফবিসিসিআইয়ের নতুন প্রশাসক ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্নের মাধ্যমে নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।
গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) পরিচালনা পর্ষদের পদত্যাগের দাবিতে তৎপর হন সদস্যদের একাংশ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি পদ থেকে মাহবুবুল আলম পদত্যাগ করেন। পরে ১১ সেপ্টেম্বর ফেডারেশনের পর্ষদ বাতিল করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য মো. হাফিজুর রহমানকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তাঁকে ১২০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করে নির্বাচিত পর্ষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বলা হয়।
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ, চাঁদার হার কমানো এবং মনোনীত পরিচালক নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচন বোর্ড গঠন যথাযথ হচ্ছে না, এমন দাবিতে একাধিক ব্যবসায়ী উচ্চ আদালতে রিট মামলা করেন। এমন চারটি রিট মামলার কারণে এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচন দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়েছে। দুই দফায় নির্বাচন বোর্ড পুনর্গঠন করেও নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ এই সংগঠনে। সাবেক একাধিক নেতা জানান, সংগঠনটির নির্বাচনপ্রক্রিয়া ঝুলে গেছে।