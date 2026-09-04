ফক্সভাগেন আরও ৫০ হাজার কর্মী কেন ছাঁটাই করবে
জার্মানির গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সভাগেনের পরিচালনা পর্ষদ আরও ৫০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। ব্যবসা ঘুরে দাঁড় করানোর ব্যাপক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির মোট ১ লাখ কর্মী কমানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো।
ফক্সভাগেন গ্রুপের অধীনে অডি, পোর্শে, স্কোডাসহ বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ড রয়েছে। চলতি বছরের মার্চে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছিল, এই দশকের শেষ নাগাদ ৫০ হাজার কর্মী কমানো হবে।
গত বৃহস্পতিবার দেওয়া এক বিবৃতিতে ফক্সভাগেনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অলিভার ব্লুম বলেন, এ সিদ্ধান্ত কোম্পানির ভবিষ্যতের জন্য একটি ‘শক্তিশালী বার্তা’। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি পুরো কর্মিবাহিনীর প্রতি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছে। গত জুলাইয়ে ব্লুম জানিয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠানটি আরও কর্মী কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করছে।
চীনা গাড়ি নির্মাতাদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে ফক্সভাগেনের মুনাফা কমেছে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটি বড় ধরনের পুনর্গঠন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।
ফক্সভাগেন জানিয়েছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে তারা উৎপাদিত গাড়ির মডেলের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমাবে। পাশাপাশি গাড়ির মডেল ও বিভিন্ন সংস্করণের জটিলতা ৭৫ শতাংশ কমানো হবে।
প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, তারা সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও চাহিদাসম্পন্ন গাড়িগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেবে এবং প্রতিটি মডেলের উৎপাদন বাড়াবে। এতে উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব হবে।
ফক্সভাগেনের ভাষ্য, বাজারের চাহিদার পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে বিশ্বজুড়ে কর্মী কাঠামোয় ‘মৌলিক সমন্বয়’ প্রয়োজন। এ কারণে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের পদসহ গ্রুপজুড়ে প্রায় ৫০ হাজার পদ কমাতে হবে।
এদিকে জার্মানির এমডেন, জুইকাউ, হ্যানোভার ও নেকারজুলমে ফক্সভাগেনের কারখানাগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির মতে, এসব কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা বর্তমান চাহিদার তুলনায় বেশি। তাই কারখানাগুলো বিকল্প কী কাজে ব্যবহার করা যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ফক্সভাগেনের প্রায় ৯০ বছরের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় পুনর্গঠন কর্মসূচি। ২০২৫ সালের হিসাবে বিশ্বজুড়ে ফক্সভাগেন গ্রুপে ৬ লাখ ৬০ হাজারের বেশি কর্মী ছিল। অডি, পোর্শে ও স্কোডা ছাড়াও সিয়াট, বেন্টলি ও ল্যাম্বরগিনির মতো ব্র্যান্ড রয়েছে গ্রুপটির।
ইউরোপের বৃহত্তম শিল্প ইউনিয়ন আইজি মেটালের সভাপতি ও ফক্সভাগেনের তদারকি পর্ষদের উপপ্রধান ক্রিস্টিয়ানে বেনার বলেন, সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভালো সমাধান বের করতে গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি কঠোর পরিশ্রম করেছে।
চীনে গাড়ি বিক্রি কমে যাওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফক্সভাগেনের মুনাফা বেশ কমেছে। একসময় চীন ছিল প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম বড় বাজার। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও ফক্সভাগেনের গাড়ি বিক্রি কমেছে। এর অন্যতম কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের আরোপ করা গাড়ি আমদানির শুল্ক।
অন্যদিকে নতুন প্রযুক্তি দ্রুত বাজারে আনার পাশাপাশি তুলনামূলক কম উৎপাদন ব্যয়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে চীনা গাড়ি নির্মাতারা দ্রুত বিশ্ববাজার দখল করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিওয়াইডির মতো চীনা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে গাড়ি বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।