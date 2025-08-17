বৃষ্টিতে বাজার মাতাচ্ছে ক্ল্যাসিক স্যান্ডেল, দাম শুরু ১০০ টাকা থেকে
একটু বৃষ্টি হলেই রাজধানীর রাস্তায় হাঁটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কাদাপানি মাড়িয়ে চামড়ার জুতা নিয়ে চলাফেরা ঝামেলার। তাই নগরবাসী ঝুঁকছেন সস্তা ও টেকসই ক্ল্যাসিক স্যান্ডেলের দিকে।
রাজধানীর ফুটপাত থেকে শুরু করে অভিজাত জুতার দোকানেও এখন স্যান্ডেলের কদর বেড়েছে। দোকান ও ভ্যানে প্লাস্টিক ও রাবারের তৈরি এসব স্যান্ডেল বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ৫০০ টাকায়। বাহারি ডিজাইনের বেশির ভাগ স্যান্ডেলই চীনা পণ্যের আদলে তৈরি।
বিক্রিতে বৃষ্টির প্রভাব
মোহাম্মদপুরে নাহিদ ভ্যানে প্রতিদিন বিক্রি করেন ৫০ থেকে ৭০ জোড়া স্যান্ডেল। তাঁর দৈনিক বিক্রি ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা, লাভ ২–৩ হাজার টাকা। তিনি বলেন, বাবর ৩৬০ আর সালিমা জি-৯ মডেল বেশি চলছে। দামও কম, ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। অফিসে পরার জন্যও অনেকে এই জুতা কিনছেন। এখন দামি ব্র্যান্ডের চামড়ার জুতার অনুকরণ করে এ স্যান্ডেল বানানো হচ্ছে।
বাংলাদেশ পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতির তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ৩০০-৪০০ কারখানা স্যান্ডেল উৎপাদন করছে। এর মধ্যে বড় কারখানা মাত্র ১০টি। বছরে কোটি জোড়ার বেশি স্যান্ডেল তৈরি হয়। বাজারে দেশীয় পণ্যের অংশ প্রায় ৬০ শতাংশ, বাকি ৪০ শতাংশের বড় অংশ দখলে রেখেছে চীন।
চীনা নকশা ও কাঁচামালে নির্ভরতা
পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ ফজলু বলেন, আগে এ বাজার পুরোপুরি চীন-ভারতের দখলে ছিল। এখন দেশি কারখানাগুলো চীনা মেশিন এনে নকশায় উন্নতি আনার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, বর্ষাই এ ব্যবসার আসল মৌসুম।
প্যাসিফিক প্লাস্টিকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহজাহান রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘চীনের ডিজাইনের সঙ্গে আমরা পেরে উঠছি না। কিছু ক্ষেত্রে কপি তৈরি হচ্ছে। তবে চীনা পণ্যে বাজার সয়লাব।’ তাঁর ভাষায়, চীন থেকে সোল, রাবার ও ফুল আসে আলাদাভাবে, এতে করও কম লাগে। কুরিয়ারের মাধ্যমেও পণ্য আসে।
পুরোনো জুতার কাঁচামাল
এই স্যান্ডেল তৈরির ৯৫ শতাংশ কাঁচামাল আসে পুরোনো জুতা ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য থেকে। টোকাইদের কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। পরে পুনর্ব্যবহার (রিসাইক্লিং) করে তৈরি হয় নতুন স্যান্ডেল। কিন্তু টোকাইদের অনেকেই এখন প্লাস্টিক সংগ্রহের বদলে অটোরিকশা চালাতে ঝুঁকছেন। কারণ, আয় বেশি। এতে কাঁচামাল জোগানে সমস্যা হচ্ছে।
শীর্ষ ব্র্যান্ড ও দাম
দেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সালিম ফুটওয়্যার, বাবর শু, পার্লি, জেআর, আইডিয়া ফুটওয়্যার, সাকিব শু, সাব্বির শুজ, কোহিনূর শু ও খান ফুটওয়্যার বাজারে শীর্ষে রয়েছে।
অভিজাত শপেও স্যান্ডেল বিক্রি হচ্ছে। কারওয়ান বাজারের বাটার ডিসকাউন্ট শপে ৭৯৯ টাকার স্যান্ডেল বর্তমানে ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিছুদিন আগেও দাম ছিল ১ হাজার ১০০ টাকা। বিক্রেতাদের মতে, ফ্লয়েটজ নামের স্যান্ডেল মডেলটি দারুণ চলছে।