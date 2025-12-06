পেঁয়াজের দাম ডিসেম্বরে কেন বাড়ে

পেঁয়াজের দাম ডিসেম্বরে কেন বাড়ে
রাজধানীর বাজারে এক কেজি পেঁয়াজের দাম ১৫০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৩০ টাকা। নতুন পেঁয়াজ এখনো বাজারে আসতে শুরু করেনি। অন্যদিকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি মেলেনি। তাই পেঁয়াজের দাম বেড়েছে বলে দোকানিরা প্রথম আলোকে জানিয়েছেন। প্রতিবছর কেন নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পেঁয়াজের দাম বাড়ে, তা নিয়ে পর্যালোচনা তৈরি করেছে ট্যারিফ কমিশন। কমিশন বলছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, সংরক্ষণ অভাব, মৌসুমের শেষ ও বৃষ্টিতে ক্ষতি—এসব কারণে দাম বাড়ে।