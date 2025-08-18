ক্যানসার, হার্ট অ্যাটাকসহ ১০ রোগের জন্য মেটলাইফের নতুন স্বাস্থ্যবিমা, সুবিধা কী
স্ট্রোক, ক্যানসার, কিডনি সমস্যা, হার্ট অ্যাটাকের মতো ১০ ধরনের জটিল শারীরিক অসুস্থতায় আর্থিক সুরক্ষা দিতে নতুন স্বাস্থ্যবিমা চালু করেছে মেটলাইফ বাংলাদেশ।
‘মেটলাইফ ক্রিটিক্যাল ইলনেস ইনস্যুরেন্স উইথ রিটার্ন অব প্রিমিয়াম (এমসিআইআই-আরওপি)’ নামের এ বিমা গ্রহীতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করায় ভূমিকা রাখবে। মেটালাইফ বাংলাদেশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
কী কী রোগ
মেটলাইফ বলছে, ‘মেটলাইফ ক্রিটিক্যাল ইলনেস ইনস্যুরেন্স উইথ রিটার্ন অব প্রিমিয়াম (এমসিআইআই-আরওপি) বিমায় ১০টি প্রাণঘাতী রোগের জন্য আর্থিক সুরক্ষা থাকছে। রোগগুলোর মধ্যে আছে স্ট্রোক, ক্যানসার, করোনারি আর্টারি রোগ, করোনারি আর্টারি সার্জারি, হার্ট ভাল্ভ সার্জারি বা প্রতিস্থাপন, প্রাইমারি পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন, অ্যান্ডস্টেজ লিভার অকার্যকর ও নন-ক্যানসারাস ব্রেন টিউমার।
প্রিমিয়াম কত
নির্দিষ্ট কিছু গুরুতর অসুস্থতার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে এই বিমাপণ্য। সে কারণে এই বিমার প্রিমিয়াম অন্যান্য গুরুতর অসুস্থতার জীবনবিমার তুলনায় বেশ কম বলে জানিয়েছে মেটলাইফ। উদাহরণ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বলছে, এই বিমায় নিজের বর্তমান শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত সাপেক্ষে ৩০ বছর বয়সী একজন পুরুষ মাসে মাত্র ১ হাজার ৪০২ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ৫ লাখ টাকার বিমাসুবিধা নিতে পারবেন। গ্রাহকেরা এককালীন, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রিমিয়াম দেওয়ার সুবিধা পাবেন এই বিমায় সেবার আওতায়।
এ ছাড়া দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে বিমাসুবিধার পুরো অর্থ (১০০ শতাংশ) প্রদান করা হবে। পলিসির মেয়াদ পূর্তিতে বা কাভারেজবহির্ভূত মৃত্যুর ক্ষেত্রেও জমা দেওয়া প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাবেন গ্রাহকেরা। কাভারেজের পরিমাণ ৩ থেকে ২০ লাখ টাকার মধ্যে নির্ধারণ করা যাবে।
এ নিয়ে মেটলাইফ বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা আলা আহমদ বলেন, গ্রাহকদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সুরক্ষা দিতে সাশ্রয়ী ও কার্যকর সমাধান দেওয়ার ধারাবাহিকতায় এই নতুন স্বাস্থ্যবিমা চালু করা হয়েছে। সাধারণত তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে দাবি নিষ্পত্তির ধারাবাহিক রেকর্ড আছে মেটলাইফের। সে কারণে মেটলাইফের ওপর গ্রাহকদের আস্থা আরও সুদৃঢ় হবে।