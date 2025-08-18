আয়কর রিটার্নে জীবনযাপনের যে ৯ তথ্য জানাতে হবে

আয়কর রিটার্নে জীবনযাপনের যে ৯ তথ্য জানাতে হবে
বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমার সময় আপনি কেমন জীবন যাপন করেন, তা জানাতে হয়। এ জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ৯ ধরনের তথ্য জানতে চায়।
করদাতাকে রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩)–তে জীবনযাপন–সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়। ওই বিবরণীতে করদাতার খাতভিত্তিক খরচ উল্লেখ করতে হবে এবং যে ক্ষেত্রে এ ধরনের খরচের কোনো অংশ পরিবারের অন্য কেউ বহন করে, তা মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করা যেতে পারে।
কোন কোন খরচের তথ্য দিতে হবে
৯ ধরনের খরচের তথ্য আয়কর বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে। এগুলো হলো—
১. ব্যক্তিগত ও পরিবারের ভরণপোষণ খরচ
এখানে মূল সংসারের বাজার খরচের তথ্য বেশি দিতে হয়। সারা বছর আপনার সংসার চালাতে কত খরচ হলো, তা জানাতে হবে।
২. আবাসন খরচ
এখানে বাসাভাড়ার যাবতীয় তথ্য দিতে হবে। প্রতিবছর আপনি ভাড়া বাবদ কত টাকা খরচ করলেন, বাসাবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে কত টাকা দিলেন—এসব খরচ এখানে উঠে আসবে। আপনার বেতন বা আয়ের সঙ্গে বাড়িভাড়ার সংগতি আছে কি না, তা দেখতেই এই কৌশল।
৩. ব্যক্তিগত যানবাহন
আপনার যদি প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেলসহ যেকোনো ধরনের গাড়ি থাকে, তাহলে এই গাড়ি ব্যবহারে আপনার খরচ কত হলো, তা লিখতে হবে। যেমন গাড়ির জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের মাশুলের তথ্য জানাতে হবে। এমনকি আপনার যদি গাড়ি থাকে, তাহলে চালকের বেতন-ভাতার তথ্যও জানতে চান এনবিআর কর্মকর্তারা। এখানেও আয়ের সঙ্গে জীবনযাত্রা যাচাই করতে চান কর কর্মকর্তারা।
৪. পরিষেবা খরচ
প্রতি মাসেই করদাতাদের বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেটের বিল পরিশোধ করতে হয়। এসবের হিসাব রাখবেন। কারণ, বছর শেষে রিটার্ন ফাইল দেখাতে হবে।
৫. শিক্ষা ব্যয়
সন্তানদের স্কুল-কলেজের টিউশনি ফি দিতে হয়। এ ছাড়া কোচিংয়েও অনেক টাকা খরচ করতে হয়। সন্তানদের নামীদামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াচ্ছেন, কত টাকা খরচ করছেন, তা–ও জানাতে হবে। সব মিলিয়ে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণ করবেন।
৬. দেশে-বিদেশ ভ্রমণ ও অবকাশ
দেশে–বিদেশে ঘুরতে গেলেন। নগদের পাশাপাশি ক্রেডিট কার্ডে অনেক খরচ করেছেন। নামীদামি রিসোর্টে থেকেছেন। এসব খরচ জানাতে হবে।
৭. উৎসব ও বিশেষ ব্যয়
ঈদ উপলক্ষে আপনি বেতন-ভাতার পাশাপাশি বোনাস পান। হাতে এসেছে বাড়তি টাকা। তাই এবারের ঈদে হয়তো অনেক কেনাকাটা করেছেন। কেনাকাটা করেছেন স্ত্রী-সন্তানের পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের জন্য। ঈদ উপলক্ষে বেশ ভালো বাজারসদাই করেছেন। এ ছাড়া অনেককে নগদ টাকাও দিয়েছেন।
আপনি কি জানেন, ঈদের খরচ আপনার আয়কর নথিতে দেখাতে হবে? আয়কর নথিতে উৎসবের খরচ অংশে এ খরচ দেখাতে হবে।
৮. উৎসে কর্তিত ও সংগৃহীত কর
সারা বছর আপনার বিভিন্ন খরচের উৎসে কর কেটে রাখা হয়। এগুলো হিসাব রাখবেন। এ ছাড়া সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর কর্তিত কর কেটে রাখা হয়। বিগত বছরে রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর ও সারচার্জও কত টাকা দিলেন, তা–ও রিটার্নে জানাতে হবে।
৯. ঋণের সুদ
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন উৎস থেকে নানা প্রয়োজনে ঋণ নিতে হয়। এসব ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হয়। সেই সুদ বাবদ কত খরচ করলেন, তা–ও জানাতে হবে।