আবার পেনশন বিমা চালু করল জীবন বীমা করপোরেশন, কী সুবিধা মিলবে
বন্ধ করে দেওয়ার ২২ মাস ১৯ দিনের মাথায় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা জীবন বীমা করপোরেশন (জেবিসি) আবার পেনশন বিমা পলিসি বা পরিকল্প চালু করেছে। ‘জেবিসি পেনশন বিমা’ নাম দিয়ে এ পলিসি চালু করা হয় গতকাল রোববার। ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়া পলিসিটির নাম ছিল ‘ব্যক্তিগত পেনশন বিমা পলিসি’। দুই পলিসির বৈশিষ্ট্য একই ধরনের।
ঢাকার মতিঝিলে গতকাল রোববার এ পলিসির উদ্বোধন করেন জেবিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মুহিবুজ্জামান। এটির পাশাপাশি গতকাল ১৯ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী গ্রাহকসেবা পক্ষের উদ্বোধন করেন জেবিসির এমডি।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী তারুণ্যের উৎসব, ২০২৫ উদ্যাপন উপলক্ষে নতুন পেনশন পলিসি ও গ্রাহক সেবা পক্ষের উদ্বোধন করা হয় বলে জেবিসি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শায়লা শারমিন ও শেখ মোহাম্মদ হাসান নামের দুজন গ্রাহকের কাছে নতুন পেনশন পলিসির ফার্স্ট প্রিমিয়াম রিসিট (এফপিআর) আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।
নতুন পলিসিতে কী আছে
‘জেবিসি পেনশন বিমা’ সম্পর্কে সংস্থাটি বলেছে, অবসরজীবনের আর্থিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এটি তৈরি করা হয়েছে। এ পলিসির গ্রাহকেরা আজীবন পেনশন–সুবিধা পাবেন। এ পলিসির নমিনিরাও থাকবেন পেনশনের আওতায়। মেয়াদ পূর্তিতে গ্রাহকেরা এককালীন অথবা মাসিক ভিত্তিতে পেনশন–সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
এ ছাড়া এর প্রিমিয়ামের ওপর আয়কর রেয়াত পাওয়া যাবে। পলিসিটির গ্রাহক হওয়া যাবে ২০ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে। ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক—উভয়ভাবেই প্রিমিয়াম পরিশোধ করা যাবে। বিমার মেয়াদ হবে সর্বনিম্ন পাঁচ বছর ও সর্বোচ্চ ৪৫ বছর। সর্বোচ্চ বার্ষিক পেনশন হবে বিমাগ্রাহকের সামর্থ্য অনুযায়ী। সর্বনিম্ন বার্ষিক পেনশন হবে ১০ হাজার টাকা। পেনশন পাওয়া যাবে ৫৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সে।
পেনশন শুরুর ১০ বছরের মধ্যে বিমাগ্রাহকের মৃত্যু হলে ১০ বছরের বাকি সময়ের জন্য পেনশনভোগীর নমিনি পেনশন পাবেন। বিমাগ্রাহক বিমার মেয়াদের মধ্যে মারা গেলে নমিনি বার্ষিক পেনশনের ১৫ গুণ সুবিধা পাবেন। বিমাগ্রাহকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বার্ষিক পেনশনের পাঁচ গুণ পরিমাণ অর্থ এবং মৃত্যুর পরের ১০ বছর পর্যন্ত বার্ষিক পেনশন দেওয়া হবে।
আগে কেন বন্ধ হয়েছিল
জেবিসির প্রকৌশল ও সম্পত্তি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক হান্নানুর রশীদ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বন্ধ করা হয়েছিল ব্যক্তিগত পেনশন বিমা পলিসি। অফিস আদেশে তখন বলা হয়েছিল, অলাভজনক হওয়ার কারণে অ্যাকচুয়ারিয়াল পরামর্শক ব্যক্তিগত পেনশন বিমা পলিসিটির বিপণন বন্ধ করার সুপারিশ করেছেন। ফলে এর বিক্রি কার্যক্রম বন্ধ করা হলো। এ সুপারিশ জেবিসির পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদন করেছে বলে ২০২৩ সালের ২৮ নভেম্বর সংস্থার এক অফিস আদেশে সবাইকে জানানো হয়েছে।
জেবিসির তৎকালীন এমডি আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান তখন বলেছিলেন, এজেন্ট ও গ্রাহকদের লাভ হলেও পেনশন বিমা পলিসির কারণে সরকারের লোকসান হচ্ছিল। এ ছাড়া সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর পর থেকে সরকার চাইছিল ওদিকে মনোযোগ বাড়াতে। সব মিলিয়েই এটা বন্ধ করা হয়েছে।