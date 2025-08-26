আপনার টাকা

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ের ফলাফল কীভাবে জানবেন

সঞ্চয়ের অন্যতম মাধ্যম প্রাইজবন্ডের সুবিধা হলো, তিন মাস পরপর এর ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এই ড্র থেকে পুরস্কার লাভের সুযোগও আছে। কিন্তু এখনকার ব্যস্ত সময়ে অনেকের পক্ষে ড্রয়ের ফলাফল দেখে প্রাইজবন্ডের নম্বর মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় না।

সংগ্রহে থাকা প্রাইজবন্ডের ড্রয়ের ফলাফল নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় না। প্রতি তিন মাস পরপর ড্রয়ের ফলাফল সংগ্রহ করা এবং সেগুলো একটি একটি করে একাধিক বন্ডের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে একটার পর একটা ড্র চলে যায়, কিন্তু প্রাইজবন্ড ড্রয়ারের এক কোনায় খামের মধ্যে পড়েই থাকে।

ফলে অনেকের পক্ষেই জানা সম্ভব হয় না, তাঁর সংগ্রহে থাকা প্রাইজবন্ডের নম্বর পুরস্কারের তালিকায় আদৌ ছিল কি না। অনেকেই আবার জানেন না, ড্রয়ের ফলাফল প্রকাশের পর দুই বছর পর্যন্ত পুরস্কার দাবি করা যায়। আবার জানলেও দুই বছরে হয়ে যাওয়া ৮টি ড্রয়ের ফলাফল খুঁজে বের করে পরীক্ষা করা আরও কষ্টসাধ্য কাজ।

এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের ‘ড্র’-এর ফলাফল অনুসন্ধান সফটওয়্যার ও প্রাইজবন্ড ‘ড্র’ অনুসন্ধান অ্যানড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ (PBRIS) তৈরি করেছে। এই সফটওয়্যার মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রাইজবন্ডের ক্রেতারা সহজেই ‘ড্র’-এর ফলাফল মেলাতে পারবেন। https://prizebond.ird.gov.bd/ থেকে এই ফল জানা যাবে। মোবাইল অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে দুইভাবে ফলাফল অনুসন্ধানের ব্যবস্থা রয়েছে—সার্চ বক্সে সরাসরি নম্বর লিখে ও নম্বর আপলোড করে।

প্রথম পদ্ধতিতে প্রাইজবন্ডের নম্বরটি (সিরিজ ব্যতীত) বাংলায় অথবা ইংরেজিতে সার্চ বক্সে দিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে। একাধিক নম্বর একসঙ্গে অনুসন্ধান করতে হলে নম্বরগুলোকে কমা (,) দিয়ে আলাদা করতে হবে। ধারাবাহিক (সিরিজ) নম্বর অনুসন্ধানের জন্য প্রথম ও শেষ সংখ্যার মাঝে হাইফেন (-) ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রাইজবন্ডের নম্বরগুলো (সিরিজ ব্যতীত) মাইক্রোসফট এক্সেল শিটের কলামে ইংরেজিতে লিখে সরাসরি এক্সেল ফাইলটি সফটওয়্যারে আপলোড করতে হবে। সফটওয়্যারে অনুসন্ধানের তারিখ থেকে পূর্ববর্তী দুই বছরের মধ্যে প্রকাশিত সব ফলাফলের বিপরীতে কোনো মিল পেলে তার ফলাফলের কপি দেখাবে।

প্রাইজবন্ড ক্রেতারা এই সফটওয়্যার থেকে পুরস্কারের টাকার দাবি ফরম ডাউনলোড করতে পারবেন। সেই সঙ্গে প্রাইজবন্ডের ড্র–সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবেন। এ ছাড়া এই ব্যবস্থায় ক্রেতারা বিনা মূল্যে ই-মেইল সাবস্ক্রিপশন করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তিন মাস পরপর (৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফল সম্পর্কে সাবস্ক্রিপশনপ্রাপ্ত নাগরিকেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইলে অবহিত হতে পারবেন।

কতগুলো পুরস্কার

পুরস্কারের ঘোষণার সময় বলা হয়, মোট পাঁচটি পুরস্কারের জন্য প্রতিটি সিরিজ থেকে কতগুলো পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম পুরস্কার ৬ লাখ টাকার জন্য ড্রতে একটি নম্বর বাছাই করা হয়; কিন্তু বলে দেওয়া হয়, প্রতিটি সিরিজ থেকে একটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। ধরা যাক, প্রথম পুরস্কার ছয় লাখ টাকার জন্য ০২৬৪২৪৫ (কাল্পনিক) নম্বরটি ড্রতে নির্বাচিত হয়েছে; ৮২টি সিরিজের প্রতিটিতে এই নম্বরের প্রাইজবন্ড আছে। ফলে প্রথম পুরস্কার পাবেন মোট ৮২ জন। একইভাবে ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার পাবেন ৮২ জন; এক লাখ টাকার তৃতীয় পুরস্কার পাবেন প্রতিটি সিরিজের জন্য দুটি করে মোট ১৬৪ জন; ৫০ হাজার টাকার চতুর্থ পুরস্কার পাবেন প্রতিটি সিরিজের জন্য দুজন করে মোট ১৬৪ জন; ১০ হাজার টাকার পঞ্চম পুরস্কার পাবেন প্রতিটি সিরিজের জন্য ৪০টি করে মোট ৩ হাজার ২৮০ জন। সব মিলিয়ে সর্বশেষ ড্র–তে ৩ হাজার ৭৭২টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের অর্থে আয়কর আছে। আয়কর আইন ২০২৩-এর ১১৮ ধারার নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রাইজবন্ড পুরস্কারের অর্থ থেকে ২০ শতাংশ হারে উৎসে কর কেটে রাখা হয়।

দেখা যাচ্ছে, পুরস্কারের পরিমাণ নিছক কম নয়। যারা বাড়ির ড্রয়ারের কোনায় প্রাইজবন্ড ফেলে রাখছেন কিন্তু ফলাফল মিলিয়ে দেখছেন না, তাঁরা ভেবে দেখুন, অ্যাপ বা ওয়েবসাইট থেকে ফলাফল মিলিয়ে দেখবেন কি না।

