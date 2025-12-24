আপনার টাকা

রোজায় খেজুরের দাম কমাতে আমদানি শুল্ক কমল

বিশেষ প্রতিবেদক
খেজুরফাইল ছবি: প্রথম আলো

আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে খেজুর আমদানিতে আমদানি শুল্ক ৪০ শতাংশ কমিয়েছে সরকার। রমজান মাসে খেজুরের সরবরাহ ও বাজারমূল্য স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে খেজুরের আমদানি শুল্ক ২৫ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়।

গতকাল সোমবার এ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত এ সুবিধা বহাল থাকবে। আজ এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

এ ছাড়া বিগত বাজেটে আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর–সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন করে খেজুরসহ সব ফল আমদানির ওপর প্রযোজ্য অগ্রিম আয়কর ১০ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। খেজুর ও অন্য ফল আমদানিতে গত বছর অগ্রিম আয়করে যে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে, যা এ বছরও বহাল আছে।

খেজুর আমদানিতে আমদানি শুল্ক ও অগ্রিম আয়করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছাড় দেওয়ার কারণে আসন্ন রমজান মাসে খেজুরের সরবরাহ এবং বাজারমূল্য সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে বলে মনে করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
আপনার টাকা থেকে আরও পড়ুন