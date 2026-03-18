ঈদের ছুটিতে আয়কর রিটার্ন দেবেন কীভাবে

ঈদের ছুটিতে আয়কর রিটার্ন দেবেন কীভাবে
ঈদের লম্বা ছুটি শুরু হয়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার থেকে টানা সাত দিনের ছুটির কবলে পড়েছে দেশ। ঈদ আনন্দের ডামাডোলে আয়কর রিটার্ন দেওয়ার কথা অনেকেই ভুলে যেতে পারেন।
কিন্তু তাঁদের জন্য স্বস্তির খবর হলো এই ছুটিতেও আয়কর রিটার্ন দিতে পারবেন। কারণ, এ বছর থেকে সবার জন্য অনলাইনে রিটার্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে এনবিআর। তাই কর কার্যালয়ে যেতে হবে না। ইতিমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জানিয়েছে, ঈদের ছুটির সময়ে রিটার্ন দেওয়ার অনলাইন সিস্টেম চালু থাকবে।
৩১ মার্চ পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন দেওয়া যাবে। তাই ঈদের ছুটিতেও করদাতারা অনলাইনে রিটার্ন দিতে পারবেন।
এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত ৪১ লাখ করদাতা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দিয়েছেন। প্রায় ১ কোটি ২০ লাখের মতো কর শনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) আছেন। করযোগ্য আয় থাকলে টিআইএনধারী ব্যক্তিদের রিটার্ন দিতে হয়।
এবার দেখা যাক, কীভাবে ঈদের ছুটিতে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেবেন।
কোথায় দেবেন
অনলাইনে রিটার্ন জমার আগে প্রথমে করদাতাকে নিবন্ধন নিতে হবে। এ জন্য এনবিআর–এর ওয়েবসাইটে যেতে হবে। সেখানে গেলেই ই–ট্যাক্স অপশন দেখতে পাবেন। সেখানে গিয়ে করদাতার নিজের কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ও বায়োমেট্রিক করা মোবাইল নম্বর লাগবে। এ দুটি দিয়ে নিবন্ধন করে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে রিটার্ন জমা দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্তি রসিদ মিলবে।
কী তথ্য লাগে
অনলাইনে আয়কর রিটার্ন তথা ই-রিটার্ন দিতে করদাতাকে কোনো কাগজপত্র আপলোড করতে বা জমা দিতে হবে না, শুধু ওই সব দলিলাদির তথ্য দিলেই হবে। চাকরিজীবী হলে আগের বছরের ১ জুলাই থেকে পরের বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত (অর্থবছর) সময়ের ব্যাংক হিসাবের স্থিতি, সুদের তথ্য, ব্যাংক হিসাবের নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্য দিতে হবে। ব্যবসায়ী হলে একই সময়ের ব্যবসা থেকে আয়ের তথ্য দিতে হবে।
কীভাবে কর দেবেন
ব্যাংক ট্রান্সফার, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, বিকাশ, রকেট, নগদ অথবা অন্য কোনো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অ্যাপ ব্যবহার করে ঘরে বসেই কর পরিশোধ করতে পারবেন।
অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের জন্য রাজস্ব বোর্ডের কর্মীরা কল সেন্টার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করবেন।